اليوم السابع
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نقابة البيطريين تقرر تعليق اجتماعات المجلس واللجان النوعية بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:20 م
نقابة البيطريين تقرر تعليق اجتماعات المجلس واللجان النوعية بسبب كورونا الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه قد تقرر وقف عقد اجتماعات مجلس النقابة العامة، واجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات للتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات وتحديد موعد آخر للعملية الانتخابية.
 
وأضاف عبيد، فى بيان، أنه سيتم تسيير أعمال النقابة العامة عن طريق هيئة المكتب فى الحالات الضرورية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين، وقرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970 بإصدار اللائحة الداخلية للنقابة، وإنطلاقا من المسئولية الاجتماعية الوطنية، وحفاظا على توجه الدولة والقيادة السياسية فى الحفاظ على صحة المواطنين، ومقاومة تفشى فيروس كورونا.
 
كما طالب الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، كافة المرشحين لانتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بوقف جميع الحملات الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وأوضح البدرى، أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، سوف تحافظ على جميع المراكز القانونية لجميع المرشحين على المستويات النقابية المختلفة، وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية، وحرصا من اللجنة على سلامة الأطباء البيطريين بجميع المحافظات.
 
وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف، تأجيل انتخابات النقابة العامة، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لأجل غير مسمى، والتى كان من المقرر عقدها، يوم 27 مارس الجارى، وذلك حفاظا على سلامة الأطباء البيطريين، وحتى تتضح للجنة الرؤية لتحديد موعد أخر لإقامة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.
 
ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتى تأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء البلاد.

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