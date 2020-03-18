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"ناسا" تطالب كل موظفيها العمل من منازلهم بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:31 ص
"ناسا" تطالب كل موظفيها العمل من منازلهم بسبب كورونا ناسا
كتب محسن البديوى

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طالبت كالة "ناسا" كل موظفيها بالعمل عن بعد ومن منازلهم حتى إشعار آخر، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل منذ قليل.

 

أكملت الصين البحث السريري علي عقار Favipiravir، وهو دواء مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد فيروس كورونا (COVID-19)، وفقا لما ذكره مسؤول صيني الثلاثاء.

قال تشانج شين مين، مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا إن فافيبيرافير، دواء الإنفلونزا الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام السريري في اليابان عام 2014، لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، بل جعل متلقيه أقل استجابة لفرص الإصابة بالفيروس.

 

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، شارك أكثر من 80 مريضا في التجربة السريرية في مستشفى الشعب الثالث في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، بما في ذلك 35 مريضا تناولوا فافيبيرافير و 45 مريضا في مجموعة مراقبة. وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يتلقون علاج فافيبيرافير أصبحوا سلبيين للفيروس في وقت أقصر مقارنة بالمرضى في المجموعة الضابطة.

 

وكشفت دراسة سريرية عشوائية متعددة المراكز اجرتها مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان أن التأثير العلاجي لـ Favipiravir أفضل بكثير من تأثير المجموعة الضابطة.

وقال تشانج ان فافيبيرافير يجب إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ COVID-19 في أسرع وقت ممكن.

وأضافت تشانج أن إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على شركة ادوية صينية لإنتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض.

 


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