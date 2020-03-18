نائب الرئيس الأمريكى: وزارة الدفاع ستخصص كل مواردها لمواجهة كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا، متابعا خلال مؤتمر صحفى عقدته الإدارة الأمريكية: نستخدم كافة موارد الحكومة الأمريكية لمواجهة الفيروس.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكى خلال المؤتمر الصحفى: اتفقنا مع كندا على إغلاق الحدود بيننا للحد من انتشار.

وفى وقت سابق أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إغلاق مكاتبها مؤقتًا في أنحاء الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت دائرة خدمات الجنسية والهجرة - على موقعها الإلكتروني، حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أنها ستغلق مكاتبها الميدانية ومكاتب اللجوء ومراكز دعم استمارات اللجوء حتى الأول من أبريل المقبل على الأقل.

وستلغي دائرة خدمات الجنسية والهجرة المقابلات مع طالبي اللجوء بسبب الإغلاق المؤقت، غير أن الدائرة ستواصل توفير خدمات طوارئ محدودة، كما سيواصل الموظفون العمل الذي لا يتطلب مخالطة الناس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يعد أهم خطوة اتخذتها دائرة الهجرة لمكافحة فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية ديسمبر الماضي وأصاب الآلاف في أنحاء العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تخطط لمنع دخول طالبي اللجوء من الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت الولايات المتحدة ظهور 5881 حالة مصابة بالفيروس على أراضيها ووفاة ما لا يقل عن 107 أشخاص حتى الآن.