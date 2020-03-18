اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة خلال آخر 24 ساعة وانتظام الملاحة رغم سرعة الرياح

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:13 م
ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة خلال آخر 24 ساعة وانتظام الملاحة رغم سرعة الرياح وليد عوض رئيس ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أكد اللواء وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط استمرار الميناء فى استقبال ومغادرة، وأن معدلات العمل لم تتأثر رغم سوء الأحوال الجوية والطقس الذى ساد البلاد خلال الساعات الماضية ووصول سرعة الرياح إلى 40 عقدة وارتفاع الموج إلى حوالى 4 أمتار.

وأشاد رئيس هيئة ميناء دمياط بالكفاءة العالية لمرشدى هيئة ميناء دمياط وجميع العاملين على القاطرات والوحدات البحرية والاخلاص فى العمل والتى كانت عاملًا أساسيًا فى عدم إغلاق البوغاز.

واستقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات وعدد 8 سفن بضائع عامة ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 16 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5471 طن فوسفات و42 طن داى أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1294 طن خشب و8070 طن قمح و811 طن زيت و9976 طن خرده و6036 طن حديد و3800 طن فول صويا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 369 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 552 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1620 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 98903 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 114693 طنا، وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2645 طن قمح، فى حين غادر عدد 857 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 48061 من البضائع العامة منها عدد 65 سيارة نقل محملة بـ 2853 طن قمح.


ميناء دمياط

حركة الميناء

الموانى

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