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ميركل: أزمة كورونا هى الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:45 م
ميركل: أزمة كورونا هى الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية ميركل
كتب رامى محيى الدين

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أزمة كورونا هى الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حسب ما نشرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عن مجموعة من الإجراءات التي تحد من التواصل الاجتماعي في محاولة لإبطاء تطور تفشي فيروس كورونا، مشيرة إن الحكومة ستحاول تقليص الأثر الاقتصادى.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي أن معظم المتاجر التي لا تبيع المواد الغذائية ستغلق أبوابها وسيكون على المطاعم أن تعمل لعدد محدد من الساعات وتضمن وجود حد أدنى من المسافات بين الطاولات وتابعت قائلة إن زيارات المرضى بالمستشفيات ستقتصر على زيارة واحدة يوميا، مع قيود إضافية للحد من خطر انتشار العدوى، وستغلق المؤسسات الثقافية والترفيهية أبوابها أيضا وسيتوقف السفر لقضاء العطلات، سواء داخليا أو إلى الخارج، خلال فترة إجراءات الطوارئ.

وأضافت ميركل أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتفقت على التنسيق لتقليص تأثير الفيروس

 


ميركل

كورونا

الحرب العالمية الثانية

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