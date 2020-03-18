مولدوفا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

رويترز

قالت وزارة الصحة في مولدوفا اليوم الأربعاء، إنها سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. وأعلنت مولدوفا التي يسكنها 3.5 مليون نسمة عن 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن. وفرض برلمان مولدوفا أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في مسعى لمنع انتشار الفيروس.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، رسالة إلى جميع دول العالم، مفادها أن على جميع البلدان البسيطة التركيز على الفحص لأى شخص تظهر عليه الأعراض والقيام بعزله وتقديم المعالجة له، مشيراً إلى تزايد الحالات في الأسابيع الماضية بشكل متسارع بعد أن أصبح عدد الإصابات والوفيات أعلى من عددها داخل الصين.