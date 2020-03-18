اليوم السابع
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مولدوفا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:34 ص
مولدوفا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة في مولدوفا اليوم الأربعاء، إنها سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. وأعلنت مولدوفا التي يسكنها 3.5 مليون نسمة عن 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن. وفرض برلمان مولدوفا أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في مسعى لمنع انتشار الفيروس.

وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، رسالة إلى جميع دول العالم، مفادها أن على جميع البلدان البسيطة التركيز على الفحص لأى شخص تظهر عليه الأعراض والقيام بعزله وتقديم المعالجة له، مشيراً إلى تزايد الحالات في الأسابيع الماضية بشكل متسارع بعد أن أصبح عدد الإصابات والوفيات أعلى من عددها داخل الصين.

وقال " جيبرييسوس" رأينا تزايدا في إجراءات التباعد الاجتماعي مثل إغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات الرياضية وغيرها من التجمعات، ولكننا لم نر زيادة في الفحوصات والعزل وتتبع المخالطة وهي العمود الفقري للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن غسل اليدين واتباع آداب السعال تقلل من خطر الإصابة بالمرض لكنها وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الجائحة، حيث أن مزج جميع تلك الجهود هو الذي سيصنع الفرق، عند اتخاذ نهجا شاملا.

 
 

 


مولدوفا

كورونا

فيروس كورونا

برلمان مولدوفا

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