موجز الحوادث.. تعليق استخراج رخص قيادة وتسيير المركبات لـ16 أبريل

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأربعاء، عدد من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



أرشيفية

تعليق استخراج رخص قيادة وتسيير المركبات من 19 مارس لـ16 أبريل بسبب كورونا

قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 19 مارس الجارى وحتى يوم الخميس 16 إبريل 2020 فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الداخلية تضبط أطنان أغذية احتكرها التجار بسبب كورونا ..صور

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لمنع احتكار السلع تزامناً مع أزمة فيروس كورونا المستجد.



أرشيفية

سقوط 30 سائقا بتهمة تعاطى المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وإجراء تحليل طبى لـ 200 سائقًا، وإثبات تعاطى 30 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



محكمة النقض

النقض تؤجل طعون المتهمين فى قضية "المغارة" بسوهاج لجلسة 18 مارس

أجلت محكمة النقض إداريا، جلسة نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" فى سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لجلسة 18 مارس المقبل للحكم.

تأجيل محاكمة خراط بتهمة قتل مواطن عمداً بدار السلام لجلسة 19 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة المتهم "إسلام.ى"، لاتهامه بقتل مواطن عمداً بدار السلام، تأجيلاً إدارياً لجلسة 19 أبريل المقبل.

الفتوى والتشريع تنهى نزاعا على 76 ألف جنيه بين التأمين الصحى ومستشفى صدر المنصورة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء مبلغ 76 ألف جنيه لمستشفي الصدر المنصورة قيمة علاج حالات محولة من عام 2003 إلى 2017.



مجلس الدولة

الإدارية العليا تؤيد إلغاء اشتراط التويفل لبعض طلاب الماجستير بكفر الشيخ

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم القضاء الإدارى الصادر عام 2012 ، والقاضي بإلغاء قرار جامعة كفر الشيخ رقم 35 لسنة 2009 فيما تضمنه من سريان قرار اجتياز امتحان اللغة الانجليزية كشرط لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة لطلاب الدراسات العليا المسجلين بالفعل وقت صدور القرار رقم 1440 لسنة 2008.

تجديد حبس نصابة استولت على 35 مليون جنيه ونصف مليون دولار بزعم توظيفهم

جددت محكمة الجنح، حبس سيدة لقيامها بالاستيلاء على خمسة وثلاثون مليون جنيه وخمسمائة ألف دولار أمريكي من عدد من المواطنين، بمساعدة زوجها، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمة بمعرفة النيابة العامة في القضية.