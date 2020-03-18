اليوم السابع
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مصلحة الضرائب إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:36 ص
مصلحة الضرائب إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن موافقة دكتور محمد معيط وزير المالية على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط هذا العام تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام، موضحاً أن ذلك يأتي فى ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكافة الإجرءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
    
وجاء ذلك عقب دعوة مصلحة الضرائب المصرية للممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية من خلال التوجه للمأموريات التابعين لها بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً على موقع المصلحة أسوة بالأشخاص الإعتبارية، وذلك حرصاً على سلامتهم ،وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا أيضاً، باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول .
 
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بكافة الممولين والعاملين والمواطنين  بالالتزام التام بإرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية الصادرة بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظاً  على الصحة والأرواح.

مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب

الضرائب

فيروس كورونا

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