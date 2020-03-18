اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسير 66 رحلة اليوم لنقل المسافرين وعودة المصريين من الخارج

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:40 م
مصر للطيران تسير 66 رحلة اليوم لنقل المسافرين وعودة المصريين من الخارج مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 66 رحلة دولية وداخلية، لنقل المسافرين إلى دولهم وعودة المصريين من الخارج الراغبين في العودة، قبل بدء تطبيق قرار الحكومة بتعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من غدا الخميس ويستمر حتى نهاية مارس. 
 
 
وأعلنت مصر للطيران، أنه تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب أكبر أعداد ممكنة من الراغبين فى العودة من الخارج فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران ظهر غدا الخميس. 
 
 
واتخذت مصر للطيران، حزمة إجراءات وقائية مشددة بناء على قرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الطيران المدنى فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
 
 
وقامت الشركة الوطنية بتعقيم مبانى ومنشآت  الشركة، واستخدام المواد المطهرة بالتنسيق مع مستشفى مصر للطيران وتطهير المعدات و الاماكن الإنتاجية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وتشغيل ماكينة تعقيم أيدي العاملين ووضع السيناريوهات المختلفة والتدريب على كيفية التعامل في حالة الاشتباه في إصابة أحد العاملين بالفيروس كما شملت هذه الإجراءات إلغاء الرحلات ومصايف العاملين وغلق الكافتيريات وأماكن تجمعات العاملين وإلغاء الدورات التدريبية وورش العمل ومأموريات السفر وتفعيل الاجتماعات الإلكترونية web conference بدلا من اللقاءات المباشرة.
 
 

مصر للطيران

فيروس كورونا

تعليق الرحلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة