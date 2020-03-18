مصر للطيران تجرى عمليات تعقيم داخل استراحات الركاب بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

أجرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، عمليات تعقيم وتطهير شاملة داخل استراحات الركاب بمطار القاهرة الدولى، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت عمليات التعقيم، التي تجريها مصر للطيران، كافة الأماكن المخصصة لاستقبال الراكب داخل استراحات السفر الخاصة بالشركة داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك للحفاظ علي سلامة العملاء والعاملين.

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، قامت بعمليات تعقيم وتطهير داخل كافة المباني الشركة الإدارية، بالإضافة إلى إجراء عمليات تعقيم على أسطولها الجوي وداخل الشركات التابعة لها، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتواصل المطارات المصرية، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول وعلى متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات، وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.