مصرع موظف إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بالمعصرة

كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

لقى موظف مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سطح العقار بمنطقة المعصرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط موظف من أعلى سطح عقار بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخصا كان جالسا بصحبة زوجته لتناول وجبة الفطار، فى الروف الخاص به أعلى السطح، وتسبب الرياح فى غلق الباب، فحاول مستخدما سلم القفز من أعلى سور العقار لفتح الباب والنزول لشقتهما، وأثناء ذلك اختل توازنه وسقط جثة هامدة، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة، نجحت فى إنقاذ طفل عقب إحتجازه داخل الشقة سكنه بأحد العقارات بمنطقة المعادى.

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية، مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، وورد بلاغ عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز طفل داخل الشقة محل سكن أسرته بدائرة قسم شرطة المعادى، وغلق باب الشقة من الداخل وعدم تمكن أسرته من الداخول.

على الفور، انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، والتى قامت بإستخدام السلم الهيدروليكى، حيث أمكن الدلوف إلى الشقة وفتح الباب، وإخراج الطفل سالماً.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء أسرة الطفل الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.