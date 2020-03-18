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مصرع فتاة وإصابة 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بزراعى البحيرة

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:08 ص
مصرع فتاة وإصابة 10 أشخاص بحادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بزراعى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 10 أشخاص أخرين بكسور وجروح متفرقة بإنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة نقل وسيارة ميكروباص بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

  

كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود.

 

وأسفر الحادث عن مصرع، سامية محمود محمد 18 سنة، وإصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إيتاى البارود العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

يذكر أن مركز حوش عيسى بالبحيرة، قد شهد إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة، وبالفحص تبين إصابة 10 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق أبو المطامير- حوش عيسى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لإسعافهم، وتلقى العلاج اللازم.

 

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

وشهدت محافظة البحيرة، عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون.

 

وبالفحص تبين، مصرع عامل وإصابة 6 أخرين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

 

 


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