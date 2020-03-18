مصرع عامل نظافة بالدقهلية دهسا تحت "لودر" رفع القمامة ببنى عبيد

الدقهلية شريف الديب

لقى عامل نظافة بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، مصرعه دهسا تحت لودر مجلس المدينة الخاص بحمل القمامة، حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة إلى مأمور مركز شرطة بنى عبيد، بوقوع حادث دهس لعامل نظافة بمركز بنى عبيد أسفل لودر النظافة.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وبالمعاينة تبين مصرع إبراهيم حسن عبد الشافى 56 سنة مقيم بكفر ميت فارس التابعة لدائرة المركز، وبالمعاينة تبين اصطدام لودر تابع لمجلس ومدينة بنى عبيد بالتعامل، وسقط أسفله أثناء قيامه برفع القمامة، من أمام ميزانية ميت فارس.

وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى عبيد، وتم تحرير محضر بالواقعة، و وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى باشرت التحقيقات، وقامت بتسليم سائق اللودر للشرطة، لاستكمال التحقيقات.

كما تم إبلاغ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالحادث، فامر على الفور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف إعانة مالية فورية لأسرة العامل.