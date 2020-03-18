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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:47 م
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا جثه - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين بطلقات نارية إثر مشاجرة فى قرية بنى أحمد الغربية التابعة لمركز المنيا، بسبب خلافات جيرة.

وكان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقي بلاغاً من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط متوفيين ومصابين بمركز المنيا.

انتقل رجال البحث الجنائي والإسعاف، وتم نشر القوات حول القرية تحسبا لحدوث تداعيات، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية مقتل كلا من: "ح .ح"،  55 عاما، و"م .ص "،  50 عاما، وكذلك إصابة 3 أخرين جراء اطلاق النيران بطريقة عشوائية، خلال مشاجرة بالقرية، رجحت التحريات الأولية أن سببها خلاف جيرة.

وتم تمشيط القرية للبحث عن المتهمين ومن بينهم مدرس متهم بحيازة أسلحة نارية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وتم نقل الضحايا والمصابين لمستشفي المنيا العام، وصرحت النيابة بدفن الجثتين عقب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

وكانت الاجهزة الامنية بالمنيا قد شنت حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والاسلحة غير المرخصة، وقضايا المواد المخدرة وقد اسفرت الحملة عن ضبط  أسلحة ومواد مخدرة كما تم تحرير مخالفات مرورية، ومخالفات متنوعة، وتحرر عنها المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

 


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