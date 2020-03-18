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مصرع شاب تحت عجلات قطار بالمنوفية

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:13 م
مصرع شاب تحت عجلات قطار بالمنوفية جثة - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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لقى شاب مصرعه تحت علاجه قطار المتجة من منوف إلى شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق اسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط شاب تحت عجلات القطار المتجة من منوف إلى شبين الكوم   .

على الفور تم الدفع بسيارة اسعاف تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام اسعاف المحافظة، وتم نقل " ع م ع " 22 سنه، جثة هامدة إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان طالب قد لقى مصرعه بعزبة بريك التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية، عقب سقوط سقف منزله نتيجة تعرضه لكميات كبيرة من مياه الأمطار، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد بانهيار سقف منزل مقام بالطوب اللبن والخشب، أدى إلى مصرع "م. م. ق" 20 عاما طالب بمعهد التعاون الزراعى ومقيم، بعزبة بريك بدائرة المركز، وتم نقل الجثمان بعد مساعدة الأهالي فى رفع الأنقاض إلى مستشفى منوف.

وبالانتقال والفحص وسؤال الشهود أقروا بأن السقف وقع على المتوفى ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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