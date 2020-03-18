مصرع تلميذة سقطت من أعلى سطح منزلها بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت تلميذة فى التاسعة من العمر مصرعها عقب سقوطها من سطح الطابق الثانى بمنزلها بعد اختلال توازنها بناحية قرية عرب العطيات البحرية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوفاة تلميذة في التاسعة من العمر عقب سقوطها من علة بدائرة مركز دار السلام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفلة حنين ح ر م 9 سنوات تلميذة وتقيم بناحية عرب العطيات البحرية دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال وسؤال جدها المدعو راجح م ج 64 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو حفيدته أعلي سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.