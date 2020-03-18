اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 10:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع تلميذة سقطت من أعلى سطح منزلها بدار السلام سوهاج

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:11 ص
مصرع تلميذة سقطت من أعلى سطح منزلها بدار السلام سوهاج اسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت تلميذة فى التاسعة من العمر مصرعها عقب سقوطها من سطح الطابق الثانى بمنزلها بعد اختلال توازنها بناحية قرية عرب العطيات البحرية بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

 

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوفاة تلميذة في التاسعة من العمر عقب سقوطها من علة بدائرة مركز دار السلام.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفلة حنين ح ر م 9 سنوات تلميذة وتقيم بناحية عرب العطيات البحرية دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

 

وبالانتقال وسؤال جدها المدعو راجح م ج 64 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو حفيدته أعلي سطح المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

دار السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة