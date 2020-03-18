مصدران: خام الشاهين القطرى تحميل مايو ينزل إلى خصم فورى كبير

رويترز

قال مصدران تجاريان اليوم الأربعاء، إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في مايو بمتوسط خصم 3.07 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري شهري تمت ترسيته أمس الثلاثاء، وهو مستوى قياسي منخفض على الأرجح للخام.

ولم تتسن على الفور معرفة مشتري الشحنة.

وجرى عرض الشحنات الثلاث البالغ حجم كل منها 500 ألف برميل للتحميل خلال الفترة بين العاشر والحادي عشر من مايو، والخامس عشر والسادس عشر من الشهر نفسه والتاسع والعشرين والثلاثين من ذات الشهر.

كما قال أحد المصدرين إن قطر للبترول حددت سعر خام الشاهين للمشترين بعقود محددة الأجل عند خصم 3.01 دولار للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي.

وفي الشهر الماضي، باعت قطر للبترول ثلاث شحنات من خام الشاهين للتحميل في أبريل بمتوسط علاوة أربعة سنتات تقريبا للبرميل إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء فوري.