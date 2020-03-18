مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعي، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة في تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب.

وبدأ حزب مستقبل وطن، فى إطلاق فرق التعقيم والتطهير، بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، في عدد من المساجد والكنائس بنطاق دائرة المنتزه.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله امين الحزب محافظة الاسكندرية إن الحزب بدأ في تطهير وتعقيم المقر الرئيسي بالمحافظة، بالإضافة إلى كافة مقرات الحزب في جميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الحمة تهدف إلى الوقوف إلى جوار المواطن والدولة في خطتها للتغلب على هذا المرض.

وطالب ضيف الله فى بيان اليوم، المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات في هذا الوقت الحرج الذي تمر به مصر، وجميع دول العالم، لأن الشائعات في مثل هذا التوقيت أخطر من المرض، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس واحتوائه.

وقدم ضيف الله الشكر لمؤسسات الدولة على سرعة تفاعلها، وتعاملها مع فيروس كورونا منذ ظهوره، موكدًا أن الدور الذي تقوم به الحكومة يستحق الإشادة قائلاً: "تحية لكل مسئول، وكل طبيب وممرض وعامل في مستشفى يخاطر بنفسه من أجل صحة وأمان هذا البلد.

وأضاف ضيف الله أن الإسكندرية كانت من أوائل المحافظات التي بدأت إجراءات التوعية ضد فيروس كورونا المستجد عن طريق عقد سلسلة من الندوات للوقاية من هذا الفيروس الذي يحتاج العالم، حيث نظمت امانة التدريب والتثقيف بالمحافظة حوالي 20 ندوة على مستوى مختلف الأقسام والأمانات في جميع أنحاء المحافظة بحضور كثير من أعضاء الحزب والمواطنين السكندريين.

من جانبه، قال محمد السيد مجاهد، الأمين المساعد بمحافظة الإسكندرية، إنه تم إعداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير محملة بمادة هيبوكلوريد الصوديوم والتي تعتبر من أقوى المواد المستخدمة في مكافحة انتشار هذا الوباء، مشيرًا إلى أنه تم مساعدة بعض الشباب المتطوع لتطهير وتعقيم عدد من المساجد والكنائس بنطاق دائرة اول المنتزة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار هذا الفيروس.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمى والمجتمعى الذى يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.



