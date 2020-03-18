"مستثمرى العاشر من رمضان" يتعهدون بتثبيت الأسعار وتوفير السلع لمواجهة كورونا

الشرقية – فتحية الديب

أصدرت جمعية "المستثمرين" بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بيانًا تؤكد فيه تثبيت الأسعار وعدم ارتفاعها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، وأشار البيان، إلى أنه انطلاقا من المسئولية الاجتماعية فإنهم يُعاهدون الشعب والقيادة السياسية على تثبيت الأسعار وعدم رفعها، مع توفير السلع والمنتجات بالأسواق التجارية بصفة منتظمة أمام المواطنين.

وفى سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غلق عدد 394 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

فقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بغلق 20 سنتر للدروس الخصوصية، كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بغلق 12 سنتر للدروس وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بغلق 137 سنتر للدروس و11 حضانة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بغلق 88 سنتر للدروس، وقامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بغلق 11حضانه سنتر للدروس، ورئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بغلق 19 سنتر، ورئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق 8 سنتر للدروس وعدد حضانة، كما قامت رئاسة مدينة القرين بغلق 40 سنتر للدروس و10 حضانات، كما قامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بغلق 5 سنتر للدروس، كما قامت رئاسة مدينة القنايات بغلق 32 سنتر للدروس بنطاق المدينة.

أكد محافظ الشرقية، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

مناشد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الأمراض الفيروسية والمعدية.

وكان المحافظ اصدر قرارًا بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى مديريات (التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والاطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.