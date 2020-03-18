مركز ألمانى يحذر من إمكانية تسجيل 10 ملايين إصابة بكورونا خلال شهور

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حذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى ألمانيا معهد روبرت كوخ، اليوم الأربعاء، من احتمال تسجيل 10 ملايين حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد - 19) خلال شهور قليلة ، إذا لم يتم إتباع تدابير الاحتواء التى أمرت بها الحكومة، وقال رئيس المعهد لوثار فيلير - حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية - "إن الوباء يتخذ مسارا متسارعا وأنه يجب على الأفراد تجنب الاتصال الاجتماعى إذ ينتشر الفيروس بشكل رئيسى من شخص لآخر".

ووفق إحصاءات المعهد، فإنه تم تسجيل 8200 حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد حتى الآن بعدما سجلت ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط فيما وصلت حالات الوفاة إلى 12 على الأقل.

وفرضت السلطات الألمانية، يوم أمس الثلاثاء، قيوداً على دخول مواطنى الدول غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبى إلى ألمانيا وذلك فى إطار جهود برلين للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الداخلية الألمانية أن هذا الإجراء ينطبق على الرحلات الدولية جواً وبحراً المنطلقة من خارج دول التكتل، مشيرة إلى وجود استثناءات بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون حقوق إقامة طويلة الأمد فى إحدى دول الاتحاد الأوروبي.