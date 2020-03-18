اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:45 م
خالد صلاح
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مراكز طبية أمريكية: 6184 حالة على الأقل مصابة بفيروس كورونا داخل البلاد

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:14 م
مراكز طبية أمريكية: 6184 حالة على الأقل مصابة بفيروس كورونا داخل البلاد كورونا ارشيفية
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قالت وكالات الصحة المحلية بالولايات المتحدة وحكوماتها ومراكز الوقاية ومكافحة الأمراض أنه يوجد في البلاد ما لا يقل عن ستة آلاف و184 حالة أصيبت بفيروس "كوفيد-19" كورونا.
وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الامريكية اليوم الأربعاء- أن من بين الحالات التي أصيبت 70 حالة من المواطنين تمت إعادتهم إلى وطنهم.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن حصيلة الحالات الأمريكية المصابة والتي تم اكتشافها وخضعت لاختبار الفيروس داخل البلاد من خلال أنظمة الصحة العامة، ستة آلاف و114 حالة في الولايات الـ 50 الأمريكية، ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد ستة آلاف و184 حالة.
فيما لقى 112 شخصًا حتفه بالولايات المتحدة من جراء الإصابة بالفيروس.

الولايات المتحدة

كورونا

فيروس

مكافحة الأمراض

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