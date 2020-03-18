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مدير عام منظمة الصحة العالمية يصنف كورونا بـ"عدو البشرية"

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:58 م
مدير عام منظمة الصحة العالمية يصنف كورونا بـ"عدو البشرية" مدير الصحة العالمية
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن مدير عام منظمة الصحة العالمية يصنف كورونا بـ "عدو البشرية".

 

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، رسالة إلى جميع دول العالم، مفادها أن على جميع البلدان البسيطة التركيز على الفحص لأى شخص تظهر عليه الأعراض والقيام بعزله وتقديم المعالجة له، مشيرًا إلى تزايد الحالات فى الأسابيع الماضية بشكل متسارع بعد أن أصبح عدد الإصابات والوفيات أعلى من عددها داخل الصين.

 

وقال "جيبرييسوس" رأينا تزايدا فى إجراءات التباعد الاجتماعى مثل إغلاق المدارس وإلغاء الفعاليات الرياضية وغيرها من التجمعات، ولكننا لم نر زيادة فى الفحوصات والعزل وتتبع المخالطة وهى العمود الفقرى للاستجابة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن غسل اليدين واتباع آداب السعال تقلل من خطر الإصابة بالمرض لكنها وحدها لا تكفى للقضاء على هذه الجائحة، حيث أن مزج جميع تلك الجهود هو الذى سيصنع الفرق، عند اتخاذ نهجا شاملا.

 

وأشار إلى إنتاج المزيد من اختبارات الإصابة بفيروس كورونا بشكل يومى لتلبية الاحتياجات الدولية، مفيدًا أن منظمة الصحة العالمية شحنت نحو 1.5 مليون اختبار لـ 120 دولة، وإننا نعمل مع الشركة لزيادة توفير الاختبارات لمن يحتاج إليها بشدة.

 

يذكر أن المنظمة توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى.

 

كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.


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