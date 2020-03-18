محافظ كفر الشيخ يتخذ اجراءات احترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتقليل حدة انتشاره، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، بتعليق العمل مؤقتاً بكافة الأسواق"الموسمية، الأسبوعية، الماشية" بدائرة المحافظة لحماية المواطنين من أى تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وضبط الطريق الإداري بالتنسيق مع الجهات المعنية للأسواق المخالفة لهذا القرار على ان يُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقر تلك الأسواق، وفقاً للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومدراء مديريات الخدمات بدائرة المحافظة، الالتزام بمتابعة وتنفيذ التعليمات والتى تتضمن، توزيع المهام الموكولة للموظفين التابعين لهم والذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل دون التواجد بمقر العمل، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا ًوفقاً لما تُقدره كل جهة وما تُصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، يُستثني من ذلك الموظفون بالمرافق الحيوية التى تحددها الجهة المختصة مثل " خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء "، طبقاً للقواعد التي تراها محققةً للصالح العام وتراعي التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورنا المستجد، والموظفين ذوي الإعاقة من موظفي الجهاز الإداري بالدولة وكذا الموظفة أو العاملة التي تراعي أحد أولادها من ذوي الاحتياجات الخاصة أجازه استثنائية لمدة 15 يوماً طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، ويُمنح المصابون بأي من الأمراض المزمنة مثل :السكر ، الضغط ، أمراض الكلي ، أمراض الكبد ن أمراض القلب ن الأورام " والثابت ذلك بملفهم الوظيفي أجازه استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ، تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان القرار، ويُمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، ويحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل أياً كانت الجهة طوال مدة سريانه وتُعلق كافة البرامج السارية حالياً، ويحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار إلا في حالات الضرورة التي تقدرها كل جهة وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام، وعلي جميع جهات الاختصاص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة واللازمة لوضع هذه التنبيهات موضع التنفيذ خلال فترة سريان الحظر.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا بغلق كافة المراكز التعليمية التابعة لأي جهة منعاً لتجمعات الطلاب وحرصًا علي سلامتهم، وتنفيذ الحملات اليومية والأمنية لمتابعة تنفيذ ذلك لمدة أسبوعين بالتزامن مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، ان يتم استقبال شكاوي المواطنين إلكترونيًا عن طريق البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وربط الشكوى والبحث عنها بالرقم القومي ورقم الخدمة، حيث يتم توجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه قرر حظر إقامة سرادقات الأفراح والعزاء أو تشغيل القاعات والأندية الترفيهية في إقامة الأفراح وأماكن استخدام العاب الفيديو جيم "بلاي استيشن وصالات الچيم " مؤقتاً لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد في حالة الضرورة، بالإضافة إلي إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم مؤقتًا حفاظًا علي صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى من خلالها، موجهًا باشراك المجتمع المدنى وخاصةً الشباب للمساهمة فى توعية الأهالى بالدور الفعال الذى تُمثله المشاركة المجتمعية لمنع الشيشة بالمقاهى العامة.

وشدد المحافظ على جميع جهات الاختصاص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة واللازمة لوضع هذه التنبيهات موضع التنفيذ خلال فترة سريان الحظر، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدايةً من اليوم وحتى 20 ابريل القادم، مناشداً أبناء المحافظة بتوخى الحذر بالبعد عن أماكن التجمعات وخاصة الغير مبررة ومراعاة الحفاظ على الصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية كإجراءات احترازية للحد من هذا الفيروس اللعين ومجابهته ومنع انتشاره.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره واتخاذ اجراءات صحية مشددة، بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م.