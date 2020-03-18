اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:17 م
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محافظ دمياط: وضع قاعدة محددة للإعلانات فى الشوارع بأسعار مناسبة وإجراءات ميسرة

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:13 م
محافظ دمياط: وضع قاعدة محددة للإعلانات فى الشوارع بأسعار مناسبة وإجراءات ميسرة جانب من الاجتماع
دمياط عبده عبد البارى

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ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى الثالث لمجلس إدارة والجهاز الإدارى للإعلانات المنعقد اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و اللواء أحمد مجاهد الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى إدارتى الشئون القانونية و المتابعة بالديوان العام.

وأوضحت المحافظ أن الاجتماع تناول استعراض شامل لما تم تنفيذه منذ توقيع البروتوكول بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية منذ منتصف أغسطس الماضى وذلك بهدف تنظيم النشاط الإعلانى بالمحافظة وفقاً للمعايير المتفق عليها والقواعد المنظمة لهذا المجال فضلاً عن محاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضارى العام.

وأضافت محافظ دمياط أنه تم أيضاً عرض معدلات تنفيذ الإزالات الخاصة بالإعلانات المخالفة التى تمت خلال الشهر الماضي بعدد من المناطق بمدينتى دمياط ورأس البر وكذلك معدلات التعاقدات طبقا للقيم السعرية المحددة بإدارة تلك المنظومة والتى ستعود بالنفع على المحافظة والمشروعات الجارية على أرضها لافتة إلى أنه تم وضع قاعدة محددة للإعلانات الخاصة بالكيانات والمحال التجارية والخدمية بقيم سعرية مناسبة وبإجراءات ميسرة.

وأشاد اللواء بهجت بجهود الدكتورة منال عوض والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع عجلة العمل وتنفيذ بنود هذه المبادرة وبالتالى تحقيق العائد منها لصالح دمياط وتنظيم المجال الإعلانى طبقاً لاشتراطات ومواصفات فنية محددة تتوافق مع جميع المعايير الخاصة بالذوق الجمالى العام و الحفاظ على أمان المكان ومرتادى الطرق.

 

 

 


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