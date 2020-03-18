محافظ دمياط: فحص 450 حالة مخالطة للحالات الإيجابية وتشغيل مستشفى العزل برأس البر

دمياط معتز الشربينى

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن فرق العزل بالمحافظة قامت بفحص جميع المخالطين للحالات الإيجابية التى سجلتها المحافظة، حيث تم سحب 450 عينة من المخالطين للحالات الإيجابية.

كما أعلنت المحافظ، أنه سيتم اليوم بدء العمل الفعلى بمستشفى العزل برأس البر بعد تجهيزها من قبل فريق وزارة الصحة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع أحد الجمعيات الأهلية بدمياط لشراء كميات كبيرة من المطهرات لتطهير ميكروباصات السرفيس والمنشآت الحكومية.

من ناحية أخرى، أعلنت المحافظ، أنه تم تكثيف الحملات على المقاهى والكافتيريات لمنع استخدام الشيشة ومنع إقامة الأسواق الأسبوعية ومنع التجمعات، كما تم غلق 188 مركزا تعليميا بنطاق المحافظة، وتم عقد اجتماع مع مديري المصالح الحكومية لتطبيق قرار رئيس الوزراء فى تقسيم العاملين بكل مصلحة حكومية ومنح مرض الضط والسكر والأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة إجازات وكذلك السيدات ممن لديهن أطفال أقل من 12عاما.

كما أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.

كما أكدت، ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية، ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين، كما شددت على أهمية فرض الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقائية.