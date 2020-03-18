محافظ دمياط تقرر غلق جميع الصالات الرياضية "الجيم" ضمن التدابير الوقائية

دمياط عبده عبد البارى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم 161 لسنة 2020 بشأن غلق جميع الصالات الرياضية " الجيم" ومراكز الكمبيوتر " السيبر نت" لحين صدور إشعار آخر وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجهت المحافظ تعليماتها الى جميع الأجهزة المختصة بتنفيذ ذلك القرار بدءا من اليوم للحد من التجمعات.

وكانت محافظ دمياط، قد افقدت حملة ظهر اليوم الأربعاء، لتطهير وتعقيم وسائل المواصلات وسيارات السرفيس بعدد من المواقف بمدينة دمياط والتى جاءت بالتنسيق مع مديريتى الصحة والزراعة والإدارة العامة للمواقف و إدارة البيئة وإحدى الجمعيات الأهلية وذلك ضمن حزمة الإجراءات و التدابير الوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"

ونوهت المحافظ إلى أهمية نشر الوعى بين المواطنين عبر الوسائل المختلفة بالخطوات اللازمة لمكافحة العدوى والاهتمام بالنظافة و التطهير والتعقيم مؤكدة أن المحافظة بأجهزتها المختلفة لا تألوا جهداً فى تنفيذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وكذلك إتمام جميع الاستعدادات لمواجهة اى طوارئ قد تحدث، كما أعلنت أنه تم عقد غرفة عمليات بالمحافظة ولجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلى الجهات المعنية للتواصل على مدار الساعة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة...

والجدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض قد أصدرت عدد من القرارات فى وقت لاحق تتضمن حظر تداول الشيشة بالمقاهى و الكافتيريات و منع إقامة الأسواق الشعبية الأسبوعية بنطاق المحافظة و كذلك توجيه مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتصدي لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية و كذا تخفيض عدد من العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أول أمس و تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية و الدينية ووسائل المواصلات.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مدير مديرية الزراعة ومدير إدارة المواقف.