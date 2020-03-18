محافظ جنوب سيناء يقرر منع الشيشة من المقاهى والكافيتريات لمواجهة كورونا

أعلن اللواء خالد فودة،محافظ جنوب سيناء،منع تقديم الشيشة بالمقاهي والأماكن العامة والكافتيريات والفنادق بنطاق محافظة جنوب سيناء.

أكد محافظ جنوب سيناء،أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومنها غلق المقاهي والكافتيريات وغرامة 10 آلاف جنيه لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية وتنفيذ القرار رقم 56 لسنة 2020 آثر للظروف الراهنة والإجراءات تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد المحافظ علي مديرية الأمن وشرطة المرافق والأحياء سرعة تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين،يأتي ذلك في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا

كما وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر لشركة المقاولون العرب على سرعة الاستجابة في معالجة ما خلفته السيول وإعادة فتحها لجميع الطرق من المداخل والمخارج الرئيسية بالمحافظة، وانتظام حركة السير عليها

ومن جانبها أشادت المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ بدور الشركة الحيوي داخل المحافظة وإسهاماتها القوية في التغلب على آثار هذه السيول وذلك من خلال إرسالها لعدد كبير من معداتها ليس على الطرق الرئيسية فحسب بل داخل المدن التي تأثرت بدخول مياه السيول إليها كمدينة طور سيناء وأبو زنيمة

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ بمدينة الطور في ظل إجراءات احترازية ووقائية مشددة من فيروس كورونا حيث دعا لحضوره المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء ممثلا عن شركة المقاولون العرب.

وقال مبارك إنه فور طلب المحافظة للشركة بالتدخل في التعامل مع الموقف على الطبيعة شكلت غرفة عمليات الشركة بجنوب سيناء برئاسة المهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء فور تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتوقع حدوث سيول بسيناء بسرعة توجيه كل المعدات الي الأماكن المتضررة.