اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يقرر منع الشيشة من المقاهى والكافيتريات لمواجهة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:37 م
محافظ جنوب سيناء يقرر منع الشيشة من المقاهى والكافيتريات لمواجهة كورونا الشيشه
جنوب سيناء - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء خالد فودة،محافظ جنوب سيناء،منع تقديم الشيشة بالمقاهي والأماكن العامة والكافتيريات والفنادق بنطاق محافظة جنوب سيناء.

أكد محافظ جنوب سيناء،أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد  المخالفين ومنها غلق المقاهي والكافتيريات وغرامة 10 آلاف جنيه لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية وتنفيذ القرار رقم 56 لسنة 2020 آثر للظروف الراهنة والإجراءات تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأكد المحافظ علي مديرية الأمن  وشرطة المرافق والأحياء سرعة تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين،يأتي ذلك في اطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا

 

كما وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر لشركة المقاولون العرب على سرعة الاستجابة في معالجة ما خلفته السيول وإعادة فتحها لجميع الطرق من المداخل والمخارج الرئيسية بالمحافظة، وانتظام حركة السير عليها

 

ومن جانبها أشادت المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ بدور الشركة الحيوي داخل المحافظة وإسهاماتها القوية في التغلب على آثار هذه السيول وذلك من خلال إرسالها لعدد كبير من معداتها ليس على الطرق الرئيسية فحسب بل داخل المدن التي تأثرت بدخول مياه السيول إليها كمدينة طور سيناء وأبو زنيمة

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ بمدينة الطور في ظل إجراءات احترازية ووقائية مشددة من فيروس كورونا حيث دعا لحضوره المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء ممثلا عن شركة المقاولون العرب.

 

وقال مبارك إنه فور طلب المحافظة للشركة بالتدخل في التعامل مع الموقف على الطبيعة شكلت غرفة عمليات الشركة بجنوب سيناء برئاسة المهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء فور تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتوقع حدوث سيول بسيناء بسرعة توجيه كل المعدات الي الأماكن المتضررة.

 


مدينة شرم الشيخ

منع الشيشة

مقاهي

فنادق

كافيتريات

كورونا

سيول

محافظ جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة