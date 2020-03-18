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محافظ بورسعيد يقرر إغلاق صالات الجيم وقاعات الأفراح والبلايستيشن والمسرح والسينما

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:00 م
محافظ بورسعيد يقرر إغلاق صالات الجيم وقاعات الأفراح والبلايستيشن والمسرح والسينما محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إغلاق صالات الجيم وقاعات الأفراح والبلايستيشن ودور المسرح والسينما، وذلك كإجراء احترازى ووقائي تتخذه المحافظة ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية لمجابهة تداعيات فيروس كرورنا المستجد 15 يوما.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات بشأن عدم التجمعات والاختلاط بين المواطنين حرصًا على السلامة العامة، كما أكد محافظ بورسعيد أن هذه الإجراءات تهدف لمنع نقل العدوى وانتشار الفيروس المستجد.

وكان محافظ بورسعيد قد أصدر قرار بمنع استخدام الشيشة فى المقاهى أول أمس ضمن الإجراءات الاحترازية، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة فى المؤسسات والمنشآت المختلفة.

كما قرر اللواء عادل الغضبان منع التدخين الشيشة بالمقاهي والكافتيريا كإجراء وقائي واحترازي.

وكان محافظ بورسعيد قد قرر اليوم، تخفيض نسبة 75٪ من قوة العاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء، والإبقاء فقط على  25٪ من العاملين، وذلك طبقا لاحتياجات العمل، على أن يحدد كل مدير إدارة داخل الديوان العام والمديريات والأحياء العاملين، بحيث لا يتعدى نسبة تواجد العاملين 25 ٪ وذلك لمدة محددة لحين الانتهاء من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد محافظ بورسعيد أنه بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء يستثنى من ذلك القرار المرافق الخدمية والتى تستمر بكامل قوتها والتى منها المستشفيات ومرفق الإسعاف وجهاز الإنقاذ والطوارئ وعمال النظافة والصرف الصحي وقطاع التموين حتى تتمكن من القيام بأداء عملها بالشكل الأمثل لمواجهة الفيروس المستجد.

كما أكد محافظ بورسعيد أن يتم تكثيف حملات التعقيم والتطهير فى المؤسسات والمنشآت الحكومية وتقليل التجمعات منعا لانتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة محددة وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة الفيروس المستجد.

وأوضح محافظ بورسعيد أن الخطة الشاملة للتعامل فى هذا الشأن تشمل تعقيم المدارس والجامعات أثناء تعليق فترة الدراسة لمدة أسبوعين والتعامل بكل حزم مع المدرسين الذين يجبرون الطلبة على الدروس، والعمل الدورى على تعقيم وتطهير المنشآت العامة والخاصة ومنع أى تجمعات للمواطنين، وتوقيع العقوبات على المخالفين لهذه التعليمات.

 

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