محافظ المنوفية: غلق مراكز طبية وعيادات لمخالفتهم الاشتراطات الطبية

المنوفية - محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق 6 مراكز طبية للرنين المغناطيسى والأشعة، بشبين الكوم ومنوف والشهداء وأشمون، حيث تلاحظ عدم وجود المستخرج الرسمى من المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الإشعاع بوزارة الصحة وعدم الفصل الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وكذا وجود عدة مخالفات أخرى، كما شمل القرار غلق عيادة أطفال غير مرخصة ببركة السبع وعيادة الأسنان والأشعة بمستشفى تخصصى بقويسنا لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم التجديد من المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الاشعاع، مشدداً على عدم تشغيل المنشأت لحين تلافى السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية، بمرور إدارة العلاج الحر على المنشأت الطبية ومخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقانون 1960 لسنة 1954 بشأن تنظيم الإشاعات المؤينة والقرار الوزارى رقم 513 لسنة 2016 والقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2014 .

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قد أصدر قرار رقم 1510 بنقل اأشرف محمد حسن البيه، رئيس مركز ومدينة قويسنا للعمل بالديوان العام للمحافظة، وإعفائه من مهام منصبه، وتكليف خالد إبراهيم النمر رئيس حى غرب مدينة شبين الكوم للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

جاء ذلك عقب جولة المحافظ المفاجئة، خلال الأسبوع الجارى لمدينة قويسنا، حيث أبدى المحافظ إستيائه الشديد نظراً لوجود مبانى حديثة على أراضى زراعية بطريق قويسنا مدخل المنطقة الصناعية وعدم اتخاذ إجرءات حاسمة حيال تلك المنشأت وتدنى مستوى النظافة وتراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة والطرق الفرعية بالمدينة.

كما تلاحظ قيام مدير مصنع القمامة بمقلب قويسنا العمومى، بتأجير أعمال الفرز والنفايات لأحد أقاربه بالمخالفة وأمر محافظ المنوفية بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق فى هذا الشأن.