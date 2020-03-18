محافظ الغربية: غلق 2957 سنتر دروس خصوصية وحضانة أطفال

الغربية – مصطفى عادل

شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، على تكثيف الحملات والمتابعه المستمرة والمرور على قاعات الأفراح وسناتر الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة ، والتأكد من التزامهم بقرارات الغلق ، وكذا تطهير جميع المصالح الحكومية وأماكن تجمع المواطنين مرتين يوميا ، مؤكدا على الإهتمام بالنظافة وعدم تراكم القمامة .

وأضاف المحافظ فى بيان له ، أنه تم غلق 673 سنتر دروس خصوصية و2284 حضانه أطفال على مستوى المحافظة ، وبالمرور على قاعات الأفراح أيضا تم غلق جميع القاعات المغلقة ، والتى لا يتوافر فيها التهوية اللازمة ، منعا للزحام والتكدس ونقل عدوى فيروس كورونا المستجد .

وأضاف أنه تم عمل حملة على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالمرور على مطاعم تقديم الوجبات للتأكد من من اتباع أساليب النظافة العامه والتعقيم وعدم تقديم الطعام داخل المحل، كما تم اصدار قرار غلق للمقاهى التى لاتلزم بالإشترطات المعمول بها خلال تلك الفترة.

وشدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على تكثيف الحملات اليومية والمرور الدائم خلال تلك الفترة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات حتى نعبر من تلك الأزمة وحفاظا على صحة المواطنين من انتقال أى عدوى فيروسية.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهايه شهر مارس الجاري، نظرا الظروف الراهنة، والإجراءات التى تتخذها الدوله لمواجهة خطر فيروس كورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهى ومنع تدخين الشيشة فى المقاهى.

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التى لا تتبع تعليمات النظافه العامة، ورفع كافه الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المبانى الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.