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محافظ الشرقية: تطهير كل المصالح والمؤسسات بصفة دورية للوقاية من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:59 م
محافظ الشرقية: تطهير كل المصالح والمؤسسات بصفة دورية للوقاية من كورونا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وذلك بعد صدور قراره  بتنظيم العمل بالجهات الإدارية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا علي سلامة وصحة العاملين .

وأكد المحافظ علي ضرورة الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قطاعات العمل وتلبية طموحاتهم ونيل رضاهم، مؤكداً عدم الإخلال بما يقدم للمواطنين من خدمات أساسية .

وشدد محافظ الشرقية علي ضرورة تطهير وتعقيم كافة المصالح والمؤسسات بصفة دورية مع التنبيه علي العاملين باجراء التطهير والوقاية بصفة دائمة وكذا تطهير وتعقيم دور العبادة بصفة دورية مشددا علي اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه  بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بمتابعة تنفيذ ما تم إتخاذ من قرارات وإجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنها "  الالتزام بقواعد الصحة العامة بكافة المنشآت العامة والخاصة ودور العبادة – تشديد الرقابة علي جميع المحلات العامة واماكن تخزين الأغذية والسلع والمنظفات والمطهرات – حظر إقامة أنشطة إجتماعية "رياضية – ثقافية " – حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والكافيتريات – غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح للحد من التجمعات – حظر اقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية حرصا علي صحة وسلامة المواطنين " واعداد تقرير لاتخاذ ما يلزم حيال غير الملتزمين .

وأصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولا بأول حفاظا علي البيئىة وصحة المواطنين، وكذا رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة ، و التنسيق مع مديري مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والإطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


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