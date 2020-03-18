محافظ السويس: حظر الشيشة وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين وإيقاف الأسواق العشوائية

السويس – السيد فلاح

أصدر اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، حظر تقديم الشيشة فى جميع المقاهى والكافيتريات والمطاعم بنطاق المحافظة ، وعلى من يخالف ذلك سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيهًا ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة فى تقديمها مع التنبيه بغلق وتشميع أى منشأة تقدم الشيشة للرواد .

كما قرر محافظ السويس تعليق العمل بجميع الأسواق العشوائية المجمعة بجميع أحياء المحافظة لمدة 15 يومًا .

كما قرر اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس ، منح العاملين الذين ينطبق عليهم المواد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م " الموظف المصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل " أمراض السكر ، الضغط ، أمراض الكلي، الكبد، أمراض القلب، الأورام " وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفى إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار .

كما يستثنى من القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية " خدمات النقل، والأسعاف، والمستشفيات ، وخدمات المياه ، والصرف الصحي ، والكهرباء ، وعمال نظافة الحدائق ، والسائقين " .

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس على مديرى الإدارات بمحافظة السويس والأحياء ومديريات الخدمات تنظيم العمل بالإدارة مع مراعاة أن يتواجد 50% من عدد العاملين وذلك لحسن سير العمل .

وأكد اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، موجها مديرية الصحة بتكثيف العمل والبدء بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة والارشادات للمواطنين لكيفية التعامل وأسلوب الوقاية بمنازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة.

وأكد " صقر " ، على أهمية الحفاظ على أن تستمر محافظة السويس خالية من الفيروس، مشددًا على الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقاية وتوفير كافة الأدوات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية.