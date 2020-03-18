محافظ الجيزة يخفض عدد العاملين لـ 50% عدا الإدارات الميدانية

كتب سيد الخلفاوى

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة إلى50% يومياً على أن يؤدى الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم .

وشملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليهاالقرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافةوالمواقف والساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين.

كما قرر محافظ الجيزة أن يمنح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة مثل ( السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام ) وفقاً لما هو ثابتبملفه الوظيفي والموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة بموجب تقرير يصدرمن إحدى المستشفيات الحكومية والموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمرهعن أثنى عشر عاما أجازة إستثنائية طوال مدة سريان القرار.

وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة2020 بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولةلمواجهة فيروس كورونا .

وفي نفس الإطار وجه محافظ الجيزة غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدنوكافة الجهات الخدمية باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها دونتقصير، مشدداً علي تنفيذ الإجراءات الوقائية بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامةالمواطنين والتي تشمل حظر تواجد الشيش والمقاهي والكافيتريات وتكثيف الحملات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإيقاف أي أسواق أسبوعية ومنع انعقاد المؤتمرات والندوات والاجتماعات واستمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية للتأكد من غلقها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أكد أن وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بدأت أمس الثلاثاء تنفيذ قراررئيس مجلس الوزراء بشأن تقليص أعداد المتواجدين فى أماكن العمل، من خلال منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 15 يومًا، للفئات التى ورد ذكرها فى قرار رئيس الوزراء.