اليوم السابع
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محافظ البحيرة يخاطب رئيس الوزراء لزيادة مخصصات مشروع ميناء الصيد برشيد..صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:53 م
محافظ البحيرة يخاطب رئيس الوزراء لزيادة مخصصات مشروع ميناء الصيد برشيد..صور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التنموية بجميع مراكز المحافظة، وفقا لمواعيدها المقررة.

وأضاف أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لدراسة زيادة المخصصات المالية لمشروع ميناء الصيد بمدينة رشيد ليصبح 600 مليون جنيه، وذلك للانتهاء من المشروع والاستفادة من الاستثمارات التى أُنفقت عليه بقيمة 430 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال الجارية التى تقوم بها شركة المقاولون العرب  لتنفيذ المشروع بنسبة 78% بقيمة تقديرية 600 مليون جنية  والتى من المقرر الانتهاء منها فى شهر يونيو المقبل. 

من جانبه أكد المهندس مصطفى إسماعيل المدير التنفيذى لمشروع تطوير رشيد  أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4 الاف متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله

وشارك فى الجولة الدكتورة  نهال بلبع  نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر  السكرتير العام المساعد واللواء عماد الدكرورى رئيس مدينة رشيد وأعضاء مجلس النواب عن دائرة رشيد .

يذكر أن اللجنة العليا للاستثمار برئاسة  اللواء  هشام أمنة محافظ البحيرة، قد وافقت على إقامه 24 مشروعا استثماريا مختلفا الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة اجمالية 290 مليون جنيه، توفر 1485 فرصة عمل .

وتنوعت المشروعات الاستثمارية ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفاكهة، ومحطات فرز وتعبئة ، واستخلاص الزيوت النباتية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعى وبذور التقاوى .

كما شملت المشروعات إقامة مستودع للغاز، ومحطة تموين السيارات، وتسمين الماشية، والإنتاج الحيوانى، ومزارع دواجن فضلاً عن إنشاء مجزر آلى حديث .

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذى لتلك المشروعات، لافتاً أنه سيتم إلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشروع فى حالة عدم الجدية فى التنفيذ

 

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة (1)
اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة 

 

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة (2)
اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة 

 

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة (3)
اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة 

 

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة (4)
اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة

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