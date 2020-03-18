اليوم السابع
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تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء..

محافظ الإسكندرية يصدر قرار بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام والأحياء

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:41 م
محافظ الإسكندرية يصدر قرار بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام والأحياء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والجهات التابعة له والأحياء ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً.
 
وذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا. 
 
وأوضح المحافظ فى بيان صادر اليوم  أن القرار نص علي منح عدد من الفئات إجازة استئنايئة لمدة ١٥ يوم. وشملت تلك الفئات؛ الموظفة الحامل بموجب تقرير طبي، والموظفة التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12عام بموجب شهادة الميلاد. والموظفة التي ترعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن ١٢ سنة. والمصاب بأمراض مزمنه وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي أو دفتر التأمين الصحي الخاص به. والمصاب بأمراض غير مزمنه بموجب تقرير من إحدي المستشفيات الحكومية لاستحقاق هذه الإجازة. والموظف المخالط لمريض بمرض معد وفقا للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة بذلك. والمعينين المعاقين بنسبة ٥٪.
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم تفويض مديري مديريات الخدمات التابعة لمحافظة الإسكندرية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء حسب رؤية كل مديرية بما لا يخل بحسن سير العمل وأنتظامه.
 
 
 
 
 

 


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

فيروس كورونا

كورونا

خفض اعداد موظفى الحكومة

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