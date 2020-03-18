محافظة المنوفية الأولى على الجمهورية فى الحملة القومية للتحصين ضد جدرى الماشية بـ85%

المنوفية - محمود شاكر

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على حصول محافظة المنوفية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الحملة القومية للتحصين ضد جدرى الماشية بنسبة 85% عن باقى المحافظات، والتى نفذتها مديرية الطب البيطرى فى الفترة من 1فبراير 2020 حتى 5 مارس 2020 .

وأوضح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجدرى للماشية بنطاق المحافظة، حيث بلغ إجمالى ما تم تحصينه من الأبقار 155 ألف و415 بنسبة 97% وما تم تحصينه من الأغنام 28 ألف و733 بنسبة 66% وبذلك يكون ما تم تحصينه من الأبقار وألأغنام184 ألف و148من المستهدف من الماشية بنسبة 85% .

كما أكد العوضى أن محافظة المنوفية تأتى فى مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى أغلب الحملات التى ينفذها الطب البيطرى من خلال الخدمات التى تقدمها للحفاظ على الثروة الحيوانية والجهد المبزول بكافة أرجاء المحافظة من خلال 139وحدة بيطرية بها أطباء ومعاونين وعمالة بيطرية على أعلى خبرة من التدريب .

وأشاد اللواء محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية والتى تستهدف تغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وكذا زيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى .