محافظة القاهرة: مصادرة 7100 شيشة وغلق 1050 سايبر للوقاية من كورونا

كتب سيد الخلفاوى

أطلقت محافظة القاهرة، حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على جميع الأحياء ضرورة الاتسام بالحزم الشديد فى تنفيذ تلك الإجراءات حرصا على صحة المواطنين، مؤكدا أنه لا تهاون فيما يخص صحة المواطنين.

وجاءت نتائج حملات محافظة القاهرة كالتالى:

1- حى السيدة زينب: منذ بداية الحملة تم المرور على 39 مقهى، تم غلق 34 مركزا تعليميا، 4 حضانات، 4 صالات رياضية، مصادرة 480 شيشة، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

2- حى الساحل: منذ بداية الحملة تم غلق 22 مركزا تعليميا، 8 صالات رياضية، 8 سيبرات، 5 حضانات، مصادرة 70 شيشة، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

3- حى طرة: منذ بداية الحملة تم غلق 11 مركزا تعليميا، 20 حضانة، 4 صالات رياضية، تم المرور على 11 مقهى ومصادرة 28 شيشة، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

4- حى المرج: منذ بداية الحملة تم المرور على 62 مقهى، تم مصادرة 38 شيشة، تم غلق 6 حضانات، تم غلق 9 مراكز تعليمية، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

5- حى عين شمس: منذ بداية الحملة تم المرور على 17 مقهى، تم مصادرة 50 شيشة، غلق 10 حضانات، 38 مركزا تعليميا، 3 صالات رياضية، 5 سيبرات، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

6- حى حدائق القبة: منذ بداية الحملة تم المرور على 38 مقهى، تم مصادرة 367 شيشة غلق 34 حضانة، 22 مركزا تعليميا، 14 صالة رياضية، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

7- حى روض الفرج: منذ بداية الحملة تم المرور على 23 مقهى، تم مصادرة 123 شيشة، غلق 8 حضانات، 11 مركزا تعليميا، 8 صالات رياضية، 14 سيبرا، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

8- حى الزاوية الحمراء: منذ بداية الحملة تم المرور على 22 مقهى، تم مصادرة 290 شيشة، غلق 5 حضانات، 20 مركز تعليمى، 7 صالات رياضية، 9 سيبرات، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

9- حى 15 مايو: منذ بداية الحملة تم المرور على 3 مقهى، تم مصادرة 60 شيشة، غلق 36 حضانات، 17 مركزا تعليميا،7 صالات رياضية، وجاري استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

10- حى الوايلي: منذ بداية الحملة تم المرور على 24 مقهى، تم مصادرة 249 شيشة، غلق 2 حضانة، 45 مركزا تعليميا، 3 صالات رياضية، وجارى استمرار الحملات حتى هذه اللحظة.

11- إجمالى ما تم حتى الآن ضبط 7100 شيشة، تم إغلاق 690 مركزا تعليميا (سنتر) و43 سايبرا و317 مركزا رياضيا ( جيم ).