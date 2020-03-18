محافظة الأقصر تنفى شائعة منع الدخول والخروج للمواطنين بالمدينة لمدة 14

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن ديوان محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، أن ما تردد على مواقع التواصل، ونشر بأحد المواقع الإخبارية حول إصدار محافظ الأقصر قرارًا بمنع الدخول والخروج بمدينة الأقصر بدءًا من اليوم ولمدة 14 يوما، أمر عارى تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، حيث أكدت المحافظة على أنه لا صحة لما نشر حول هذا الأمر.

وأهابت محافظة الأقصر – فى بيان صحفى - بكافة المواقع الإخبارية تحرى الدقة فيما ينشر منعًا لإثارة البلبلة والشائعات، وأكدت على ضرورة العودة إلى المصادر الرسمية والبيانات الصادرة من الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر وإدارة الإعلام للتحقق من الأخبار والاتصال على الرقم التالى 0952387067.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر صدق على قرار بإلغاء تقديم الشيشة فى المقاهى والكافيتريات العامة ومصادرتها فورًا للحفاظ على أرواح المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا بمختلف أنحاء المحافظة، وجاء ذلك عقب انعقاد جلسة المجلس التنفيذى رقم (2) لعام 2020، والتى كان المقرر لها سلفًا بحضور رؤساء المراكز والمدن والتنفيذيين ووكلاء الوزارات المعنيين.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه تم خلال الجلسة الثانية التى عقدت أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على ما ورد بشأن الكتاب الدورى رقم 51 الوارد من وزارة التنمية المحلية بخصوص وضع ضوابط وأسس عامة لإطلاق الأسماء على المدارس والميادين كما ورد بالكتاب، ووافق المجلس على المذكرة الوارد من منطقة الأقصر الأزهرية بالموافقة على تغيير مسمى معهد القرنة الابتدائى لمعهد المرحوم محمد إبراهيم سليمان المتبرع بأرض المعهد عام 1979 تكريمًا لإسهاماته، وكذا الموافقة على إطلاق اسم الشيخ محمد الطاهر الحامدى على معهد بنين أرمنت الحيط الإعدادى الثانوى، مع التأكيد على ضوابط الأزهر.