اليوم السابع
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محافظة أسوان تنفى شائعة عزل المحافظة بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:14 م
محافظة أسوان تنفى شائعة عزل المحافظة بسبب كورونا اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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نفت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، ما تردد من شائعات بشأن عزل محافظة أسوان بالكامل بسبب الكورونا، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين عدم الانسياق خلف المواقع (الاخبارية غير الحرفية)، والتى تنشر بيانات كاذبة لم يصدر آى قرارات بغلق مدينة أسوان تحت الحجر الصحى.
 
وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عارى تماماً من الصحة وليس له أى أساس بالمرة، حيث أن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعى بإستثناء تطبيق الإجراءات الإحترازية التى تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من انتشار مرض الكورونا المستجد، لافتاً إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم إنتشار المرض يتم إتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية .
 
وأوضحت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، أن التوجيهات قاصرة فقط علي جميع المنشأت السياحية بغلقها بدء من الخميس ووضع  جميع العاملين بها تحت الملاحظة بمقار عملهم مدة 14 يوماً، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذه الجريدة لنشر الاشاعات في ظل تلك الظروف الحرجة، مؤكدة على توافر كافة المعلومات والبيانات الرسمية عبر صفحة وزارة الصحة المصرية وموقع www.care.gov.eg.
 
 

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