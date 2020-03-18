مبادرات شبابية بالمنيا لمواجهة كورونا بتطهير وتوزيع الكمامات بالشوارع.. صور

أطلق شباب المنيا، مبادرة من أجل الوقوف بجانب الدولة لمواجهة فيروس كرونا، وذلك من خلال توزيع الجوانتيات والكمامات بشوارع المحافظة.

وانطلقت تلك المبادرات، فى عدد من القرى منها مدينة المنيا ومركز بنى مزار ومغاغة، وقال المشاركون، إنهم موجودين فى الشارع من جل مساعدة المواطنين فى مواجهة فيروس كورونا، مطالبين كل الشباب في المشاركة من أجل القضاء على الوباء القاتل.

وقام مجموعة من شباب قرية ريدة، برش المساجد بالمطهرات بالقرية واستخدموا منصات التواصل الاجتماعى فى توعية المواطنين بخطورة المرض، وقال أحمد حسن من القرية، إن تلك المبادرة تنبع من حبنا العميق للوطن، وأن هذه الأيام تستدعى أن يقف الجميع فى مواجهة هذا الوباء .

وقال محمد خلف من أهالى قرية تلة، إن واجب كل فرد فى هذا الوقت التوعية، وقد قمنا باستخدام كل منصات التواصل الاجتماعى لنشر التوعية وطرق الوقاية بين المواطنين، وهناك مبادرة بين الشباب لرش الشوارع داخل القرية ومنع أى تجمعات بداخلها حرصا على أرواح المواطنين.