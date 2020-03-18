ماليزيا تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 673 حالة ووفاة اثنين

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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالى للمصابين بعدوى فيروس كورونا الفتاكة فى ماليزيا حتى الليلة الماضية بلغ 673 حالة من بينها 120 حالة جديدة، وحالتى وفاة و49 متعافياً.

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن الوزارة سجلت مساء أمس، الثلاثاء، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بهذا الفيروس؛ أحدهما رجل ماليزي الجنسية 34 عاماً، من مدينة جوهور بهارو عاصمة الولاية، والآخر رجل كبير السن عمره 60 عاماً، من ولاية سراواك بالقطاع الشرقي من ماليزيا، كان قد أصيب بمرض مزمن.

وبناءً على قرار الحكومة بشأن تقييد التحركات على المستوى الوطني، الذي يسري مفعوله اعتباراً من اليوم الأربعاء، فإن كل الموظفين المدنيين في ماليزيا يبدأون العمل في المنزل، سعياً بذلك لمحاصرة تفشِّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانتشاره.

وأوصى المدير العام للخدمة المدنية محمد خيرالأديب عبد الرحمن الجميع بالالتزام بجميع الأوامر الصادرة من رؤساء الإدارة وغيرها من التوصيات المترتبة على القرار في وقت لآخر.