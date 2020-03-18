ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

كتب وليد عبد السلام

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا داعى للقلق فى حال نفاذ مطهرات اليد من الصيدليات والمحال التجارية فالبديل الآمن هو غسيل اليد بالماء والصابون بشكل دائم على مدار اليوم مع عدم لمس الأنف والعين والفم.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن غسيل اليد يقى من فيروس كورونا ولابد من فرك اليد جيد بالماء والصابون مع غسيل الأصابع جيدا وظهر اليد وحول الأظافر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن فيروس كرونا يعيش فى المناخ البارد والرطب وكذلك فى المناخ الحار وهو ما ينفى شائعة اختفائه مع قدوم فصل الصيف، موضحة أن الفيروس انتشر فى بلدان مناخها رطب وكذلك فى بلدان مناخها حار.

وناشدت منظمة الصحة العالمية المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية اينما يعيشون ومهما كان المناخ ونصحت بمواظبة غسيل اليد وتغطية الفم والأنف والعين مع التخلص من المناديل لعدم نقل العدوى مع غسل اليد بعد العطس .

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس جيبرييسوس، رسالة إلى جميع دول العالم، مفادها أن على جميع البلدان البسيطة التركيز على الفحص لأى شخص تظهر عليه الأعراض والقيام بعزله وتقديم المعالجة له، مشيرًا إلى تزايد الحالات فى الأسابيع الماضية بشكل متسارع بعد أن أصبح عدد الإصابات والوفيات أعلى من عددها داخل الصين.