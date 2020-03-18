للحد من التكدس.. "الاتصالات" تعلن زيادة مكاتب البريد المسائية لـ2000 مكتب

كتبت هبة السيد

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية "حتى السادسة مساء" من 350 إلى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية، وذلك خلال فترة صرف المعاشات، حيث يأتي هذا القرار في إطار الاحتياطات والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين، ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا،للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد.

وقال عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يومياً علي مكاتب البريد والتى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية؛ حيث تم تشديد التنبيه على ضرورة استخدام أدوات التعقيم التى تم توزيعها على الإدارات والاقسام، وإلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية مع الالتزام بالمواعيد المقررة للعمل والتوقيع بدفاتر الحضور والانصراف والتحركات، بالإضافة الى رفع مستوى تعقيم المسطحات والأرضيات والمرافق بالمبانى مع إلزام العاملين بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفي حالة شعور أحد العاملين بالهيئة بأي أعراض خلال تواجده بالعمل عليه التبليغ مباشرة لاتخاذ إجراءات نقله لأقرب مستشفى وتوجيه العناية الطبية اللازمة له.

وأوضح علوان أن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة قد شملت ايضاً تأجيل كل الأنشطة التدريبية الداخلية والخارجية، والعمل على تفعيل أى برامج تدريبية ممكنة عن بُعد إلى جانب تخفيض الاجتماعات الداخلية وقصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا، ومنع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الداخلية مثل حفلات التكريم والتنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدى ووجود مسافة مناسبة بين العاملين خلال أوقات تواجدهم بالعمل بالإضافة إلى أنه سيتم منح إجازة استثنائية لأى من العاملين العائدين من السفر بالخارج لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

وأضاف عبده علوان أن القرارات التى تم اتخاذها تضمنت منح إجازة استثنائية مدفوعة الاجر لمدة 15 يوما لفئات العاملين التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية؛ بالاضافة الى تولى رؤساء المحاور والقطاعات عرض خطة عمل على لجنة إدارة الازمات لباقى العاملين للقيام بمهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه بمواقع الهيئة المختلفة.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قرارا بتعيين عبده سيد على حسن علوان قائما بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد ولحين تعيين رئيسا جديدا للهيئة خلفا عصام الصغير الذى تقدم باستقالته.