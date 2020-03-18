لجنة القيد بالبورصة تغرم شركة العز للسيراميك والبورسلين 10 آلاف جنيه

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي على شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، قدره 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على اللجنة فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، الموافقة على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ‏من جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 30.2 مليون جنيه موزعاً على عدد 150.8 مليون سهم بدلا من 30.2 مليون سهم بقيمة اسمية ‏قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد، على أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الثلاثاء الموافق ‏‏24 مارس.

ووافقت أيضاً على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، من 10 جنيهات للسهم ‏إلى جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 65.1 مليون جنيه موزعاً على عدد 65.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، على أن تدرج اسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الثلاثاء الموافق ‏‏24 مارس.

وقررت أيضاً التنبيه على شركتى اراب للتنمية والاستثمار العقارى، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.