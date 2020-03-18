كيف طبق محافظ بنى سويف قرار تقليل الموظفين فى المؤسسات بسبب فيروس كورونا؟

وتضمن قرار المحافظ الزام باقي العاملين بتأدية مهام وظائهم بالتناوب بينهم يوميا،وذلك لمايقدره رئيس الجهة وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد،وذلك باستثناء الجهات المستثناه من قرار رئيس مجلس الوزراء،وهم:العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) ، ووفقا لقرار مجلس الوزراء تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

كما تضمن قرار المحافظ اضافة جهات مستثناه أخرى وهم:العاملون بمشروع النظافة العامة،والعاملون بمشروعات المحاجر والدواجن المواقف عدا الاداريين يتم التناوب فيما بينهم يوميا ، بالإضافة إلى وقسم الاشغالات والمراكز التكنولوجية،مع تحديد مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية خلال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 /2020 طبقا لحكم المادة الثالثة منه ، وذلك بناء على مايعرض على المحافظ من رؤساء الوحدات المحلية

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعديل مواعيد حضور وانصراف السيدات من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية ، بأن يكون موعد الحضور للعمل في الساعة 9 صباحا ً،والإنصراف في تمام الساعة1 ظهراً.