كيف توعى كبار السن بفيروس كورونا دون أن يصابوا بالفزع

كتبت فاطمة خليل

كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وأكثر عرضة للوفاة أيضاً عن الشباب، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وهيئة الصحة البريطانية NHS وغيرها من منظمات الصحة فى العالم، ويعيش كبار السن بصفة خاصة حالة من التوتر والقلق بسبب ما يتدواله العالم من أخبار فيروس كورونا، علاوة على الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول بضرورة عدم خروجهم من المنزل، فى هذا التقرير نقدم نصائح للحفاظ على نفسية كبار السن وتوعيتهم بفيروس كورونا دون أن يصابوا بالفزع.

نصائح للحفاظ على نفسية كبار السن وتوعيتهم بفيروس كورونا



نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن مؤسسة Mental Health Charity Mind مجموعة نصائح لكبار السن لتحسين حالتهم النفسية وتوعيتهم بفيروس كورونا، خاصة كبار السن الذين قد يعيشون بمفردهم أو الذين يعانون من القلق بشأن الفيروس.

- حدد المدة التى تقرأ فيها الأخبار بمدة معينة خلال اليوم وعدم الجلوس أمام التلفاز طوال الـ 24 ساعة لمتابعة أخبار فيروس كورونا.

-ضع صوراً للأشخاص الذين تحبهم ويحبونك فى غرفتك.حافظ على نشاطك البدنى عن طريق التنظيف أو الرقص أو القيام بتمارين أثناء الجلوس.

-الحصول على أكبر قدر ممكن من ضوء الشمس والهواء النقي من خلال الجلوس فى بلكونة المنزل.

خطوات للمساعدة فى منع الشعور بالوحدة فى المنزل



هناك أيضًا خطوات للمساعدة في منع الشعور بالوحدة لكبار السن الذين يبقون في المنزل:

قالت أوليفيا فيلد، رئيسة وحدة كبار السن في الصليب الأحمر البريطاني ، إن أولئك الذين يقيمون في المنزل يجب أن يتأكدوا من أنهم يجدون الوقت للقيام بأشياء يستمتعون بها ، مثل مشاهدة التلفزيون أو القراءة أو الكتابة أو الفن أو الطهي.

وأضافت: "إن ضمان شعورك بالسعادة بالقيام بالأشياء التى تحبها يحميك من الوحدة ويحسن من صحتك العامة".

وأوضحت "تذكر أن هناك طرقًا أخرى للتواصل مع الأصدقاء والعائلة - على سبيل المثال ، الهاتف والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن التحدث مع الناس عن مخاوفك ، أو الشعور بالوحدة أو أن تحكى عن تفاصيل يومك تساعدك

وقالت منظمة Carers UK إن أولئك الذين لا يستطيعون زيارة الأقارب المسنين يجب أن يفكروا في طرق أخرى لقضاء الوقت معًا مثل: إنشاء دردشة جماعية عائلية أو الألعاب الجماعية عبر الإنترنت.