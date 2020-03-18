اليوم السابع
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كيف تبلغ عن المقاهى المخالفة لقرار حظر الشيشة بالقاهرة والجيزة؟

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:20 ص
كيف تبلغ عن المقاهى المخالفة لقرار حظر الشيشة بالقاهرة والجيزة؟ حظر الشيشة بالقاهرة والجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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خصصت محافظة القاهرة أرقام للإبلاغ عن المقاهى المخالفة التي لم تلتزم بحظر الشيشة ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حيث طالبت المحافظة المواطنين بالإتصال على أرقام غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 – 23901236، وكذلك الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية، والحضانات الغير ملتزمة.
 
كما خصصت محافظة الجيزة أرقام لاستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444 ، بالتزامن تطبيق حظر الشيش بالمقاهى، وغلق السناتر وكذلك الإبلاغ عن الحضانات التي لم تلتزم بقرار تعليق الدراسة
 
 
وكان محافظ القاهرة، وجه بحضر الأسواق الأسبوعية بالتزامن مع تنفيذ الخطط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بمنع التجمعات بكافة المناطق ، كما 
 
 
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
 
كما اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.
  
 كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافه إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.
 
واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .
 
كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 

القاهرة

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