كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجل مركز تدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى غضون الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8413 حالة حتى فجر اليوم.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة ظل أقل من الـ 100 حالة لليوم الرابع متتاليا بعد أن سجل 76 حالة و74 حالة و84 حالة في الأيام الثلاثة الماضية على التوالي.

وجاءت 55 حالة جديدة في مدينة دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي (46 حالة و9 حالات على التوالي)، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة في مدينة دايجو بمقدار 35 حالة مقارنة بالعدد المسجل أمس، على خلفية حدوث العدوى الجماعية في مستشفى لكبار السنين.

وأكدت سول وضواحيها 21 حالة جديدة، ومنها 5 حالات في العاصمة سول و15 حالة في إقليم كيونج كي وحالة في إنتشون.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات في مدينة دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي إلى 6144 حالة و1178 حالة على التوالي.

ووصل العدد التراكمي للإصابات أثناء القيام بإجراءات الحجر الصحي إلى 11 حالة.

ووصل عدد الوفيات إلى 84 بزيادة 3 حالات عن العدد المسجل يوم أمس.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 139 حالة إلى 1540 حالة.

ووصل عدد الذين خضعوا لفحوصات فيروس كورونا إلى 295647 شخصا بمن فيهم المصابين المؤكدين، وجاءت النتائج لـ270888 أشخاص سلبية، وينتظر 16346 شخصا آخرين نتائجهم.