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قناة ليبيا تقرر تعديل خارطتها البرامجية لتصبح قناة تعليمية توعوية

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:00 م
قناة ليبيا تقرر تعديل خارطتها البرامجية لتصبح قناة تعليمية توعوية ليبيا
كتب أحمد جمعة

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قالت قناة ليبيا إنه استجابة للحالة الطارئة فى ليبيا، قرر مجلس إدارة القناة تعديل خارطتها البرامجية خلال هذه الفترة بما يلبي الحاجيات الملحة للمواطن الليبي، لتصبح قناة تعليمية، توعوية، خدمية، وتوقف نفسها لخدمة المواطن الليبي.
 
وقررت إدارة القناة بث الدروس المنهجية لجميع المراحل التعليمية، بث المحاضرات الجامعية في كل التخصصات، بث المواد التعليمية والتثقيفية والوثائقية العامة، بث حملات التوعية الصحية الوطنية والأممية، بث المواد التى تعدها السلطات الليبية المعنية بالتوعية والإرشاد والتوجيه.
 
أعلنت القناة أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية والبلدية والاجتماعية في كافة ربوع ليبيا لبث أي مواد تخدم الشعب الليبي.
 
وترحب القناة بأى دروس أو محاضرات مسجلة من الأساتذة والمختصين، وبأي مواد مفيدة معدة من الجهات الحكومية أو الجمعيات الأهلية ليتم بثها وتعم بها الفائدة.
 
فيما قال عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ورئيس مجلس ادارة القناة إنه في هذه الظروف الصعبة واجبهم وضع كافة امكانياتهم لخدمة الناس، مؤكدا ان خدمة الانترنت ليست متاحة بالسرعات اللازمة للجميع، ولذلك وجب ايصال التعليم والتوعية الصحية إلى كل البيوت من خلال الاعلام الفضائى.
 
 
 
 
 
 

 


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