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فيروس كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مبانى جامعة القاهرة

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:39 م
فيروس كورونا.. القوات المسلحة تطهر وتعقم مبانى جامعة القاهرة حملات تطهير وتعقيم من فيروس كورونا_ أرشيفية
كتب زكى القاضى

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واصلت القوات المسلحة مهامها فى معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى، حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من احتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية، وذلك ضمن مخطط لإجراء عمليات التطهير الوقائى لعدد من الجامعات المصرية والمنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

وقدم رئيس جامعة القاهرة الشكر والعرفان للقوات المسلحة على ما تقوم به من مهام لخدمة الوطن  فى كافة المحن والأزمات باعتبارها جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصرى ، مؤكداً أن ما تقوم به القوات المسلحة يعد من أسس ومقومات المحافظة على الأمن القومى المصرى بمجابهة كافة التحديات والتهديدات، مشيداً بالأسلوب الراقى للأطقم الفنية ، فضلاً عن استخدام المعدات والأدوات الفنية المتطورة التى تم استخدامها خلال عمليات التطهير الوقائى بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة المترددين على الجامعة .

 

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الفعال التى تقوم به القوات المسلحة تجاه كافة الأزمات والمخاطر التى تهدد شعب مصر العظيم .


جامعة القاهره

كورونا

فيروس كورونا

الحرب الكيماوية

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